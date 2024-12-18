Emekli promosyonunda bankaların yarışı kızıştı

Haber Merkezi

Emeklilerin banka promosyonu alması bankalar arasındaki rekabeti kızıştırıyor ve her yıl promosyon rakamları yükseliyor.

En yüksek emekli promosyonu, bazı bankalar tarafından ek ödemelerle birlikte 24 bin TL'ye kadar ulaşan tutarlarla sunuluyor.

Promosyon almak için emeklinin üç yıl içinde emekli maaşını o bankadan alma sözü yeterli oluyor.

Promosyon tutarını alınacak emekli maaşı miktarı etkiliyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Ancak emeklinin bu sözden cayması da mümkün. O zaman emeklinin, aldığı promosyonun hesaplanacak zamana kadarki fazlasını, geri ödeyerek daha yüksek kazanç sağlayacağı bankaya geçmesi mümkün.

EMEKLİYE BANKA PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kapsayan bankaların emekli promosyonunda son durum ise şöyle sıralanıyor:

ZİRAAT BANKASI

12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12 bin TL'ye varan nakit ödeme yapılabiliyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10 bin TL (10 bin TL hariç) için: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL için: 8 bin TL

15 bin TL - 20.000 TL için: 10 bin TL

20 bin TL daha fazla olanlara 3 yıl için: 12 bin TL

HALKBANK

12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10 bin TL - 14 bin 999,99 TL için: 8. bin TL

15 bin TL - 19 bin 999,99 TL için: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri için: 12 bin TL

YAPI KREDİ

18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

9 bin 999 TL'ye kadar için: 9 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 499 TL için: 13.000 TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL için: 15 bin 500 TL

20 bin TL' nin üzeri için: 18 bin 000 TL

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor. 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

GARANTİ BANKASI

15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10 bin TL'ye kadar: 6 bin 250 TL

10 bin - 15 bin TL için: 10 bin TL

15 bin - 20 bin TL için: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üstü için: 15 bin TL

QNB FİNANSBANK

15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL'ye varan kampanyadan yararlanılabiliyor.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

9 bin 999TL'ye kadar için: 6 bin 250 TL

10 bin TL aralığı 14 bin 999TL için: 10 bin TL

15 bin TL aralığı 19 bin 999TL için: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri için: 15 bin TL