Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler, Eminönü’nde bulunan kırtasiyelere alışverişe geldi.

Yurt genelinde dün, uyum programı nedeniyle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri okula başladı.

9 Eylül'de sona erecek programın ardından 12 Eylül'de açılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala velilerin okul alışverişi başladı.

Pahalılığa isyan ettiler

Eksiklerini tamamlamak adına Eminönü'nün yolunu tutanlar, dükkanlardaki pahalılığa isyan etti.

Defter, kalem, çanta, suluk gibi okul malzemesi ürünlerde en uygun fiyatı arayan veliler, fiyat artışı nedeniyle tüm eksiklerini tamamlayamadı.

Fiyatlar ikiye katlandı

Çareyi önceki yıllarda kullanılan eşyaları yeniden kullanmakta bulan veliler, geçen seneye göre fiyatların ikiye katlandığını belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; Tahtakale’de okul çantaları 300-400 lira, kurşun kalemler 3-4 lira, defterler 20-70 lira arası, kalem kutusu 50 lira civarında satılıyor.

Eminönü’ndeki kırtasiyelerde hareketlilik sürüyor VİDEO



"Defter grubunda fiyatlar 4 katını buldu"

Eminönü’nde birçok şeyin bir arada bulunabildiğini söyleyen kırtasiyeci Yağız Aslan, "Defter fiyatları küçük boylar 10 liradan başlıyor, büyük boylar 13-14 liradan 30 liralara kadar çıkıyor. Kurşun kalemler 4-5 lira, silgiler de aynı fiyat. Okul çantaları 200-400 lira aralığında satılıyor. Boya gurubunda yüzde 50-60 civarında artış var. Defter grubunda fiyatlar 4 katını buldu, defterler ithal olarak geliyor. Veliler bazen bu fiyat artışına şaşırıyor.’’ dedi.

"25 lira sadece silgi ve kaleme ödedim"

Çocuklar için okul malzemeleri baktığını ifade eden Şule Kurban, ‘’Kalemlik, kalem ve silgi aldım. 25 lira sadece silgi ve kaleme ödedim. Kitap, defter gibi ürünleri için bekliyorum. Fiyatları bayağı pahalı buldum.’’ diye konuştu.

"Geçen seneden kalan yaprakları kullanacağız"

Fiyatların pahalılığından yakınan Yasemin Yılmaz ise ‘’Kırtasiye ürünleri bakmaya geldim. Fiyatlara bakıyoruz, çok pahalanmış. Şu an çanta ve su matarası bakıyoruz. Fiyat artışından dolayı geçen seneden kalanları kullanacağız. Geçen seneden kalan yaprakları kullanacağız. Toplu alamayacağımız için tek tek alacağız. Uygun bir şeyler bulursak alışveriş yapacağız.’’ ifadelerini kullandı.