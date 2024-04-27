O maden suyu markasına dikkat! Dışkı örneğine rastlandı, 2 milyon şişe imha edildi… Beypazarı maden suyunun ardından bu kez farklı bir maden suyu markası radarlara takıldı. Bu kez maden suyu içeriğinde dışkı örneğine rastlandı marka 2 milyon şişe maden suyunu imha etti. İşte, o maden suyu markası…

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Fransa'da yaşanan maden suyu krizine yeni bir tanesi daha eklendi. Bu kez bir İsviçre firması olan o markanın, işlettiği kuyulardan birinde dışkı bakterisi bulunması nedeniyle iki milyon şişeyi imha etti.

Fransa, o büyük marka grubuna bağlı olan maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurmasının ardından ortalık karıştı.

Firma tespit edilen bu durumun ardından, iki milyon şişeyi "ihtiyati tedbir olarak" imha ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.

İşte, maden sularında dışkı tespit edilen o marka…

Fransız Le Monde'nin haberine göre, Nestle markasına bağlı olan Perrier ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının sebebinin Mart ayı ortasında Fransa'nın Güneydoğu’sunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.