Emtia ekonomistinin yatırımcıları şaşırtacak altın tahmini

Altın fiyatları iki haftadır düşüş eğiliminde.

Haftalık düşüş yüzde 2,7'yi aştı.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün, altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

"ALTIN FİYATLARI GERİLEYEBİLİR"

Hussain, ABD Merkez Bankası'na (Fed) atıfta bulunarak, "Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda ons altın 4 bin 2 dolardan ve gram altın ise 5 bin 411 liradan işlem görüyor.

DEĞERLİ METALLER KARIŞIK SEYRETTİ

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz kararıyla destek bulsa da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin güvenli liman talebini zayıflatması ve Fed Başkanı Powell'ın "şahin" mesajlarıyla baskılanarak karışık bir seyir izledi.

Altının ons fiyatı, geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı.

Platin ons fiyatı da altına paralel olarak değer kaybetti.

Gümüş ve paladyumun ons fiyatları ise sanayi metali özelliklerinin öne çıkması ve değer kayıplarının ardından gelen tepki alımlarıyla haftayı alıcı bir seyirle tamamladı.

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 0,6, gümüşte yüzde 0,2 değer kazanırken, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 2,3 değer kaybetti.

ALTINDA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz haftalarda 5 bin 905 TL ile rekor kıran gram altın cuma günü 5 bin 400 TL seviyelerine kadar gerilerken, 4 bin 380 doları aşan ons altın da 4 bin dolar seviyelerine indi.

ALTIN HAREKETLERİNİ ETKİLEYENLER

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken, değerli metallerde ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı.

Powell’ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed’e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2’ye geriledi.