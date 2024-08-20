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En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geldi

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geldi Bu yılın ilk 7 ayında bin 554 firmadan konkordato talebi alındı. En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı inşaat sektörü aldı.