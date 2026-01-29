Abone ol: Google News

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 00:12
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de
  • En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
  • Bu değişiklik, yaklaşık 4 milyon 917 bin emekliyi kapsayacak.
  • 3 bin 119 TL maaş farkını içeren ödemeler için takvim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı normalde yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL olacaktı, yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Düzenlemeden faydalanacak yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin beklediği haber geldi. 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

3 BİN 119 TL FARK YATIRILACAK

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesiyle oluşan  3 bin 119 TL maaş farkı, ocak ayı maaşlarının önceden ödenmesinden dolayı ek olarak yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİNİ BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrı açıklanacak.

3 bin 119 TL’lik farkın, SGK tarafından duyurulacak ek takvimle ödenmesi bekleniyor.

KİMLERİ KAPSIYOR

Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan ve zamla 20 bin TL’ye ulaşamayan emekliler, düzenlemeden yararlanacak.

