SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Fed, yılın ilk politika faizi kararını resmen duyurdu.

FAİZ SABİT BIRAKILDI

Karara göre ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 3,50-3,75 puan aralığında sabit tuttu.

Fed bu kararla beraber piyasaların beklentilerine uymuş oldu.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişiyle beklentilerin altında arttı.

Böylelikle 2025 genelindeki toplam istihdam artışı 584 bin olarak kaydedildi.

ABD'de işsizlik oranı da aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

TÜFE'DE ARTIŞ YAŞANDI

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi de Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyürken 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme performansını göstermişti.

FED BAŞKANI POWELL'A SUÇLAMA

Jerome Powell, bu ay ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Cezai suçlamanın asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, her durumda, görevlerini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevine odaklanarak yerine getirdiğini ve bunu sürdüreceğini belirtmişti.

TRUMP'IN DÜŞÜK FAİZ ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) başına geçecek yeni ismin, piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istediğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullanmıştı.