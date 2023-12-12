En fazla Belçika talep gösterdi! Türk çayı ihracatı 23,6 milyon doları aştı Türkiye'den bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatından 23 milyon 603 bin 945 dolar gelir elde edildi.

AA

Türk çayına talep arttı. İhracatçılar, 2023'ün çok güzel rakamlarla tamamlanacağını dile getiriyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den 117 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Verilen bilgilere göre, Ocak-Kasım 2023'te yurt dışına 4 bin 995 ton çay satılarak 23 milyon 603 bin 945 dolar gelir sağlandı.

Dış satım yüzde 18 arttı

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde ihracatın 5 bin 701 ton karşılığı 19 milyon 994 bin 569 dolar olarak gerçekleştiğini, böylece dış satımın yüzde 18 arttığını ifade etti.

En fazla çay ihraç edilen üç ülke: Belçika, Birleşik Krallık ve ABD

Gürdoğan, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla çay ihraç edilen 3 ülke olduğunu, bu dönemde Belçika'ya 8 milyon 166 bin 703, Birleşik Krallık'a 2 milyon 973 bin 980 ve ABD'ye 2 milyon 509 bin 532 dolarlık çay satıldığını bildirdi.

Söz konusu dönemde Polonya, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Antigua ve Barbuda, Sao Tome ve Principe, Uruguay, Portekiz, Dominik Cumhuriyeti, Togo, Letonya ile Ruanda'ya da çay ihraç edildiği verilen bilgiler arasında yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)