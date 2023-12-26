En fazla karanfil gönderiyoruz! Türkiye'den 73 ülkeye çiçek ihracatı Özel günler öncesinde Türkiye'den çiçek ihracatı yoğunluğu yaşanıyor. Yılbaşı nedeni ile aralık ayının son günlerinde sektörde hareketlilik arttı.

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AA

Türkiye, florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındırıyor.

Türkiye'den, Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye çiçek satışı yapılıyor.

Dünyada yaşanan ekonomik krizden süs bitkileri de olumsuz etkilendi.

Buna rağmen, 2023 yılı boyunca süs bitkileri ve mamulleri sektörünce 73 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sera ve yayla üretimiyle sezonu 12 aya çıkaran çiçek sektörü; kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda önemli bir ihracata imza atıyor.

Noel çelenkleri ve yılbaşı süslemeleri

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri ihracatında yılı Noel çelenkleri ve yılbaşı süslemeleriyle tamamladıklarını söyledi.

"Hollanda en önemli pazarımız"

Toplam 140 milyon dolarlık ihracatın, gerek dünyada gerekse Türkiye'de yaşananlar karşısında önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları ifade etti:

Türkiye'den 73 ülkeye çiçek gönderiyoruz. Dünyadaki ülkelerin büyük bir bölümüne Türkiye'den süs bitkisi gönderimi yapıyoruz. Hollanda en önemli pazarımız, Hollanda'ya çok ciddi çiçek gönderimimiz var. En fazla ihracat yaptığımız ülke sıralamasında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan ilk beşte. Ukrayna ve Rusya'ya da önemli ölçüde kesme çiçek gönderiyoruz. Körfez ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine dış mekan ürünlerinden yoğun olarak gönderiyoruz.

"İhracattaki lokomotif çiçek karanfil"

Yılmaz, ihracattaki lokomotif çiçeğin karanfil olduğunu vurguladı. Türkiye'den en fazla karanfil ihraç ettiklerini ve bunun da büyük bir bölümünün Antalya'da üretildiğini aktaran Yılmaz, son yıllarda hüsnüyusuf olarak bilinen çiçeği de önemli ölçüde ihraç etmeye başladıklarını kaydetti.

"En fazla çiçek üretimi Antalya'da yapılıyor"

Çiçek sektöründe en fazla üretimin Antalya'da yapıldığını anlatan Yılmaz, ülke genelinde üretim alanlarının genişlemesiyle yaz kış üretim yapılabildiğini bildirdi.

"300 bin kişiye iş olanağı"

Kışları Antalya'daki seralarda, yazları ise Isparta gibi bölgelerde üretim yapıldığını belirten Yılmaz, çiçek üretimini şu sözlerle dile getirdi:

Türkiye'de 60 bin dekara yakın bir üretim alanımız var. 12 bin dekarlık alanda kesme çiçek, 5 bin dekarlık alanda salon bitkileri, geri kalan kısımda dış mekan ürün grupları yetiştiriliyor. Doğrudan 100 bin, dolaylı 300 bin kişiye iş olanağı sağlayan bir sektörüz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)