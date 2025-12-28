En zengin ve en yoksul iller ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin mevduat haritası açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye’de bankalardaki toplam mevduat, bir yılda yüzde 39,33 artarak 24 trilyon 846 milyar liraya yükseldi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR MEVDUATIN ÇOĞUNU TOPLADI

İllere göre dağılımda İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıktı.

İstanbul’un mevduatı 10 trilyon 522 milyar liraya ulaşırken, Ankara 3 trilyon 298 milyar lira, İzmir ise 1 trilyon 275 milyar lira seviyesine çıktı.

Böylece üç büyük şehir, toplam mevduatın yaklaşık yüzde 61’ini oluşturdu.

RİZE ZİRVEYE ÇIKTI: EN YÜKSEK ORANSAL ARTIŞ

Yıllık artış oranlarında Rize dikkat çekti. Kentteki mevduat yüzde 62,5 artarak 53,9 milyar liraya yükseldi. Rize’yi Bitlis, Elazığ, Kırıkkale ve Çanakkale izledi.

EN SINIRLI ARTIŞ KAHRAMANMARAŞ’TA

Mevduat artışının en düşük olduğu il ise yüzde 15,1 ile Kahramanmaraş oldu. Onu Kastamonu ve Hakkari takip etti.

BAYBURT LİSTENİN SONUNDA

Toplam mevduatı 5,5 milyar liraya ulaşan Bayburt, Türkiye’nin en az mevduata sahip ili olmaya devam etti. Ardahan, Hakkari, Kilis ve Gümüşhane de listenin alt sıralarında yer aldı.