Enerji dünyası İstanbul Energy Forum'da buluşacak

AA

Yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde, uluslararası düzeyde üst düzel katılımlı önemli bir enerji forumu düzenlenecek.

İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla gerçekleşecek.

Gün boyu sürecek forumda; enerji sektöründe bölgesel hedefler, doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların yanı sıra, sektördeki bölgesel ve uluslararası gündemlerle birçok başlık ele alınacak.

Farklı ülkelerden enerji bakanları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasının önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek forumda katılımcılar, küresel düzeyde diyalog imkanı yakalayacak.

YARINKİ OTURUMUN KONUŞMACILARI

Forumun ana oturum konuşmaları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

"DİRENÇLİ BİR GELECEK İÇİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR" OTURUMU

Bakan Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda; Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov​​​​​​​, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov​​​​​​​ konuşmacı olarak yer alacak.

DİĞER OTURUMLAR

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumu, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler", "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumlarının yapılacak.



