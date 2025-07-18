Enerji filosuna 'ikiz gemi' takviyesi

Türkiye, hem mevcut üretimi arttırmak hem de yeni keşiflere yelken açmak amacıyla filosunu ikiz gemilerle güçlendirdi.

Henüz isimleri belirlenmeyen gemiler, satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne devredildi.

GEMİLERDE HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR

Gemiler, 228 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği ile dikkat çekiyor.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemilerde helikopter pisti bulunuyor ve 200 personele yaşam alanı sunuyor.

'YÜKSEK KAPASİTELİ 7'İNCİ NESİL GEMİ'

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ikiz gemiler, yüksek kapasiteli 7'nci nesil gemi olarak adlandırılıyor.

Ağır bakımları tamamlanan gemilerin 2029 yılına kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

ÇEŞİTLİ FONKSİYON TESTLERİ YAPILDI

Gemilerin seçimi aşamasında titiz bir çalışma yürütüldü.

Sondaj masaları, makine daireleri, köprü üstündeki ve güvertedeki kritik ekipmanları incelenirken sondaj, gemi ve su altı sistemlerine yönelik çeşitli fonksiyon testleri ve güncel durum analizleri yapıldı.

Zaman tasarrufu, operasyonel esneklik ve maliyet avantajı gibi kriterlere bakıldı.

2 AY SONRA TÜRKİYE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gemilerden ilkinin yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacağını belirterek akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinin ardından bir geminin ocak, diğerinin de şubatta göreve hazır olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Bayraktar, şu sözleri kullandı:

Filomuz büyüyor, Mavi Vatan’daki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz.



Bu yeni takviyelerle, Türkiye olarak dünyanın en modern ilk 4 enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefiyle çıktığımız bu yolda, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ FİLOSU

Yeni gemilerin alımı öncesi Türkiye, en büyük 5'inci enerji filosuna sahip ülke konumundaydı.

Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, aktif olarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılıyor.

11 DESTEK GEMİSİ DE BULUNUYOR

Somali'deki ilk kıtalararası görevinden Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'de görev yapıyor.

Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ek olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.