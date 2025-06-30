Enerji ithalatı faturası, mayısta yıllık yüzde 17,6 azaldı

Türkiye enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek için kendi kaynaklarına yöneldi, bu konudaki başarısı da enerji ithalatına düşüş şeklinde yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 31 milyar 461 milyon 958 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 258 milyon 703 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam 5 milyar 167 milyon 547 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

ENERJİ İTHALATINDA YILLIK YÜZDE 17,6 DÜŞÜŞ

Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 17,6 azaldı.

HAM PETROL İTHALATINDA YÜZDE 13,9 AZALIŞ

2025 Mayıs ayında ham petrol ithalatı ise yüzde 13,9 azalarak 2 milyon 484 bin 597 tona geriledi.