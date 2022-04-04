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    Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı

    Enerji ithalatı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre oldukça yüksek bir oran olan yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar oldu.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:08
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    Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı

    Enerji ithal eden bir ülke olduğumuz için piyasalar enerji ithalatının boyutlarını ilgi ile izliyor.

    MART AYI ENERJİ İTHALATI 8,4 MİLYAR DOLAR OLDU

    Enerji ithalatı 2022 Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

    Enerji, üretim için önemli bir girdi olmakla birlikte kış aylarında da ısınma ihtiyacı arttığı için başvurulan bir kaynak olarak öne çıkıyor.

    Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı #1

    OCAK-MART AYLARI DÖNEMİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 188'İ BULDU

    Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.


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