Enerji KİT’lerine bütçeden 250 milyar liranın üzerinde yatırım

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 bütçe teklifine göre, kamunun gelecek yıl enerjideki Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) için belirlediği yatırım hedefi 250 milyar lirayı aştı.

KİT ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na göre, toplam 22 KİT'in 2025 yılı mali hedefleri belirlendi.

Bu kapsamda, gelecek yıl kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanma hedefiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmeleri ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler ortaya konuldu.

ENERJİYE YÜZDE 61 PAY

KİT'lerin 2025'teki toplam yatırım hedefi, 405 milyar 590 milyon 289 lira olarak belirlendi. Bu tutar içinde enerji teşebbüslerinin payı yüzde 61 oldu.

Enerji alanında hizmet veren 9 KİT için toplam yatırım tutarı ise 250 milyar 312 milyon 776 bin lira olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÖNCELİKLİ

Türkiye, önceki yıllarda olduğu gibi 2025'te de doğalgaz ve petrol arama üretim çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla yatırım bütçesini artırdı.

EN YÜKSEK YATIRIM BÜTÇESİ TPAO'YA VERİLDİ

Program kapsamında 2025 yılı için en yüksek yatırım payına sahip KİT, 143,2 milyar lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olurken, onu 45,8 milyar liralık yatırım hedefiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi.

Gelecek yıl enerji sektöründe en fazla yatırım yapacak üçüncü KİT ise 41 milyar 970 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ oldu.

KİT'LERE 2025'TE AYRILACAK BÜTÇE

Enerji sektöründe hizmet veren KİT'lerin 2025 için planlanan yatırım hedefleri (bin lira) listesi şöyle: