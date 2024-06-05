Enerjide 1 yılın bilançosu: Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Alparslan Bayraktar'ın göreve geldiği tarihi baz alarak 1 yıllık faaliyetleri özetleyerek aktardı.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 3 Haziran 2023'te yeni belirlenen kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerjide son 1 yıl değerlendirildi.

Bakanlık, enerjide son 1 yılda kaynak çeşitliliğini artırmak ve ithalatı azaltmaya yönelik gelişmelerin yanı sıra yapılan çalışmaları özetledi.

Filyos'ta doğalgaz ve Gabar'da petrol

Bakanlık, Filyos'ta günlük doğalgaz üretiminin 5,1 milyon metreküpü aştığını ve Gabar'da açılan 37 kuyudan günlük 48 bin 380 varilin üzerinde petrol üretilmeye başlandığını bildirdi.

"Enerji talebini karşılamak amacıyla kaynak çeşitlendirmesine gidildi"

Son bir yılda enerji talebini karşılamak amacıyla kaynak çeşitlendirmesine gidildiği ifade edilen açıklamada, ithalatı azaltma ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıldığı ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda rekabet gücünü artıracak hamleler gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı

Açıklamada, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde önemli rol oynayan Sakarya Gaz Sahası'nda üretime odaklı çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Böylece 2 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanabilecek duruma gelindi. Yeni keşifler için Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında sondaj çalışmasına başladı.

"Bir yıl boyunca ise 25 metreküp vatandaşın hizmetine ücretsiz sunuldu"

Karadeniz gazı işleme alındıktan sonra ilk ay ısınma dahil ücretsiz, bir yıl boyunca ise 25 metreküp ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Karadeniz gazıyla bir yıl boyunca toplamda 87 milyar liralık devlet desteğiyle doğalgaz bedeli vatandaşın faturasına yansımamış oldu.

"Çalışmalar devam ediyor"

Enerjide son bir yılda kaynak çeşitliliğini artırmak ve ithalatı azaltmaya yönelik gelişmelerin yanı sıra petrol, doğalgaz ve nükleer enerji alanında birçok ilklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuyla yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gabar'da günlük petrol üretimi 48 bin varili aştı

Petrolün merkez üssü haline gelen Şırnak'ın Gabar bölgesinde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunun kırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Açılan 37 kuyudan günlük 48 bin 380 varilin üzerinde petrol üretilmeye başlandı. Yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretim hedefiyle çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." denildi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı"

Açıklamada, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatının yüzde 90 oranında tamamlandığı ve reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandığı ifade edildi.

"Doğalgaz ticaret merkezi" hedefiyle ihracatta önemli adımlar atıldı

Doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda atılan adımlara da değinilen açıklamada, Türkiye'den Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz ihracatına başlandığı ve böylelikle Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan iki Avrupa ülkesine doğalgaz ihraç ettiği belirtildi.

"Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hattının temeli atıldı"

Açıklamada, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hattının temelinin atıldığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

Kış aylarında tamamlanması planlanan hat, Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık doğalgaz ihtiyacını Türkiye üzerinden karşılayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ABD'li şirket ExxonMobil arasında uzun vadeli LNG ticaretine ilişkin mutabakata varıldı. Azerbaycan ile doğalgaz alanında yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

"Avrupa ülkelerine daha fazla gaz iletilebilmesi için ortak çalışma kararı"

Doğalgaz tedarik anlaşması, 2030 sonuna kadar uzatıldı. Türkmenistan gazının İran, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması konusunda anlaşıldı. TANAP ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı'nın kapasitelerinin artırılması ve Avrupa ülkelerine daha fazla gaz iletilebilmesi için ortak çalışma kararı alındı.

Farklı ülkelerle önemli işbirlikleri

Açıklamada, birçok ülkeyle enerji ve madencilik alanındaki ilişkilerin güçlendirildiği, bu kapsamda Cezayir, İran, Irak, Japonya, Venezuela, ABD, Azerbaycan, Gürcistan ve Çin ile önemli işbirlikleri tesis edildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)