Enflasyon beklentileri düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyon beklentileri, piyasalarda önemle takip ediliyor.

Özellikle hane halkının enflasyon beklentisindeki yön, gelişmelerde ağırlık kazanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

PİYASA KATILIMCILARI, HANE HALKI VE REEL SEKTÖR İÇİN ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.