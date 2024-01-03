Enflasyon rakamı açıklandı! En düşük emekli maaşı belli oldu Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli maaşı zam oranı belli oldu. Açıklanan yüzde 37,57 enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı 10 bin 317 liraya yükseldi.

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2024 yılı emekli zamları şekilleniyor...

15 milyondan fazla emekli vatandaş dört gözle alacağı zammı bekliyor.

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zammın ardından gözler, enflasyon oranları ile belirlenecek memur ve emekli zamlarına çevrildi.

Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı.

Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli oldu.

Resmi zam oranı yüzde 37,57

Açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre SSK VE Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 37,57 oldu.

Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 2 bin 817 lira zamla 10 bin 317 liraya yükseldi.

Refah payı eklenmesi bekleniyor

Açıklanan enflasyon payının üzerine refah payı eklenerek zam yüzdesinin yüzde 50'ye tamamlanması bekleniyor.

Bu durumun gerçekleşmesi durumunda ise en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 11 bin 250 liraya yükselecek.

Meclis'e sunulacak

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor.