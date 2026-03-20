IMF: Enerji fiyatları küresel enflasyonu tetikleyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomiye etkisinin büyük ölçüde çatışmanın süresine ve şiddetine bağlı olacağını belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kozack, şimdiden önemli aksaklıklar gördüklerini iletti.

LNG ARZININ YAKLAŞIK YÜZDE 20'SİNE ERİŞİMİ KESİLDİ

Kozack, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünya petrolünün ve deniz yoluyla taşınan LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sine erişimi kestiğini anlattı.

MERKEZ BANKALARINA "TETİKTE OLMALARI" TAVSİYESİ

Kozack, Orta Doğu'daki çatışma dikkate alındığında merkez bankalarına yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine ise "Merkez bankalarına tavsiyemiz, enerji fiyatlarındaki bu artış karşısında tetikte olmaları ve özellikle enflasyon beklentileri üzerinde olası etkilerinin ne olabileceğini incelemeleridir." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri yakından izlediklerini dile getiren Kozack, küresel emtia fiyatlarının, özellikle enerji ve gıda fiyatlarının ülke ekonomileri üzerinde yaratabileceği olası etkileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Kozack, emtia fiyat artışlarının etkilerinin her ülkenin kendi koşullarına bağlı olacağını kaydetti.

ETKİSİ ÇATIŞMANIN SÜRESİNE VE ŞİDDETİNE BAĞLI OLACAK

Enflasyon ve enflasyon beklentilerine ilişkin Kozack, enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının manşet enflasyonu yukarı çekeceğini, bunun daha geniş kapsamlı enflasyon üzerinde "ikinci tur etkiler" olarak adlandırılabilecek etkilerin ve enflasyon beklentileri üzerinde etkilerinin olup olmayacağı açısından IMF ve merkez bankalarının dikkatle izleyeceği bir konu olduğunu aktardı.

Kozack, "Küresel ekonomi genelinde, enerji fiyatlarındaki şoklara tarihsel açıdan baktığımızda, genel bir kural olarak, petrol fiyatındaki her yüzde 10'luk artış, diyelim ki bu yılın geri kalanı boyunca sürerse, küresel manşet enflasyonda 40 baz puanlık bir artışa ve küresel üretimde yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında bir düşüşe yol açabilir." dedi.

Finansal koşullara da değinen Kozack, küresel piyasalarda tepkiler gördüklerini, hisse senedi fiyatlarının düştüğünü, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomiler dahil birçok ülkede tahvil getirilerinin yükseldiğini söyledi.