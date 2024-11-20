Enflasyon muhasebesi mali müşavirleri zorladı

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Konunu uzmanlarına göre "enflasyon muhasebesi" Türkiye için yeni bir uygulama değil.

2004 yılında, 1 yıl süreyle enflasyon muhasebesi uygulanmıştı. 2005 yılında ise uygulama güçlüğü, ülkenin sisteme hazır olmaması, mali tabloların kısmen de olsa düzeltilmiş olması nedeniyle uygulamadan kaldırılmıştı.

Uluslararası standartlara göre son üç yılın enflasyon oranları toplamı yüzde 100’ü geçtiğinde veya içinde bulunulan yılın enflasyon oranı yüzde 10’un üzerinde olduğu zaman enflasyon muhasebesi uygulanması zorunlu.

"50 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE CİROSU OLAN İŞLETMELERE, ZORUNLU"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e enflasyon muhasebesinin sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

2024 yılında uluslararası standartlara uyum gereği enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı umduğu vergi toplama potansiyelinin olmadığını görünce, uygulamadan kaynaklanan güçlükler, mükelleflerin işlem hacimlerinin çok artması gibi nedenlerle çeşitli istisnalar getirmiştir. 2023 yılında 50 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan tüm işletmeler için, enflasyon düzeltmesi 2024 yılında zorunlu hale getirilmiştir.

"MALİ MÜŞAVİRLERİN SİSTEME UYUM SÜRECİ ZORLU GEÇTİ"

Mali müşavirler enflasyon muhasebesi işlemlerini yapmakta büyük güçlüklerle karşılaşmışlardır. Yazılımların enflasyon muhasebesine hazır olmaması, mevzuatın sürekli olarak bu konuda değişmesi, mükelleflerin sağlıklı bir arşiv sistemlerinin olmaması gibi nedenlerle sorunlar büyümüştür. 20 yıllık demirbaşların, taşıtların, binaların alım tarihlerinin tespit edilmesi, bu varlıklar için alınan kredilerin faizlerinin bulunması ve ayrıştırılması gibi enflasyon muhasebesi işlemler mali müşavirlerin iş yükünü inanılmaz derecede arttırmıştır. İlk defa bu yıl muhasebe mesleğinden ayrılmalar, iş ve sektör değişiklikleri, emeklilik başvuruları çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Hatta şirketlerin mali müşavir bulmakta sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.

"2025 YILINDA ENFLASYON MUHASEBESİ KALDIRILMALI"

Gülten, 2025 yılında enflasyon muhasebesinin bütünüyle kaldırılması yerinde bir uygulama olacağını belirterek, 2005 yılındaki uygulama gibi 2025 yılında da enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını şimdiden açıklanmasının beklendiğini aktararak açıklamalarına şöyle devam etti:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BDDK, Kamu Gözetim Kurumu gibi diğer enflasyon düzeltmesi yapan kurumlar da 2025 yılında enflasyon muhasebesinin kaldırılması yönünde adımlar atacaktır. Burada öncülük görevi Maliye Bakanlığı’ndadır. Esasen enflasyon muhasebesi ile mali tablolar düzeltilmiş ve enflasyon etkisinden arındırılmıştır. Kısaca enflasyon muhasebesi 2024 yılı sonunda misyonunu tamamlamış olacaktır.

"VERGİ MEVZUATINDA SADELEŞME BEKLENTİSİ"

Selçuk Gülten, mali müşavirlerin, Vergide Orta Vadeli Plan ve enflasyonla mücadele kapsamında yapılacak reformlarda vergi mevzuatında sadeleşme beklediğini ifade ederek sadeleşme ve mevzuatın günümüz Türkçesine uyarlanmasının da mükelleflerin hata yapmaları engellemesi açısından hazırlattı.

Ubeyd Köprübaşı / Muhabir