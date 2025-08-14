Abone ol: Google News

Enflasyon raporuna odaklanan piyasalarda son durum

Yurt içi piyasalar enflasyon raporuna odaklandı. Piyasalar bir yandan enflasyon raporunu beklerken bir yandan da Fed'in faiz indirimine dair beklentilerle yön buluyor.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 09:32
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını destekledi.

Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 362 dolarda seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 402 lira

Çeyrek altın: 7 bin 464 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 421 lira

Tam altın: 29 bin 866 lira

Yarım altın: 14 bin 933 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 65,6 dolarda işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7847'den alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,7847 lira

Euro: 47,8348 lira

Sterlin: 55,4755 lira

