Enflasyon raporuna odaklanan piyasalarda son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını destekledi.
Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 362 dolarda seyrediyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 402 lira
Çeyrek altın: 7 bin 464 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 421 lira
Tam altın: 29 bin 866 lira
Yarım altın: 14 bin 933 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 65,6 dolarda işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7847'den alıcı buluyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,7847 lira
Euro: 47,8348 lira
Sterlin: 55,4755 lira