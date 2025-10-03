Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 3 Ekim’de piyasalarda son durum

Bugün saat 10.00'da, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 41,6040'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6956'dan işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 41,6956 lira

Euro: 48,9177 lira

Sterlin: 56,0386 lira

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 3 bin 856 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 5 bin 167 lira

Çeyrek altın: 8 bin 762 lira

Cumhuriyet altını: 35 bin 701 lira

Tam altın: 35 bin 51 lira

Yarım altın: 17 bin 526 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 64,4 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082,63 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyretti.

REZERVLER ARTTI

Yurt içinde dün açıklanan verilere göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise aynı dönemde 26 trilyon 64 milyar 411 milyon 797 bin liraya çıktı.

Öte yandan, bugün yurt içinde eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olmasını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini söyledi.