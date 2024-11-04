Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 4 Kasım’da piyasalar

Haber Merkezi

Haftanın ilk iş gününün açılışında ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.

Dolar/TL 34,3365 lira seviyesinde seyrediyor.

Ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 34,3286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 34,33365'ten işlem görüyor.

Dolar: 34,3365 lira

Euro: 37,4851 lira

Sterlin: 44,6215 lira

ONS ALTIN

Ons altın geçen hafta 2 bin 790 dolarla rekor seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın geçen hafta 3 bin 71 liraya kadar yükselmişti. Yeni haftanın açılışında İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 24 lira lira

Çeyrek altın: 5 bin 128 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 896 lira

Tam altın: 20 bin 515 lira

Yarım altın: 10 bin 257 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 düşerek 72,8 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,9 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 582,9 dolar ve yüzde 0,85 artışla 69 bin 14,3 dolara yükseldi.