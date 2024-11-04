Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 4 Kasım’da piyasalar

Haftanın ilk iş gününün açılışında ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşandı.
Dolar/TL 34,3365 lira seviyesinde seyrediyor.
Ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 34,3286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üstünde 34,33365'ten işlem görüyor.
Dolar: 34,3365 lira
Euro: 37,4851 lira
Sterlin: 44,6215 lira
ONS ALTIN
Ons altın geçen hafta 2 bin 790 dolarla rekor seviyesine ulaşmıştı. Bugün ise 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın geçen hafta 3 bin 71 liraya kadar yükselmişti. Yeni haftanın açılışında İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 24 lira lira
Çeyrek altın: 5 bin 128 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 896 lira
Tam altın: 20 bin 515 lira
Yarım altın: 10 bin 257 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 düşerek 72,8 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 1,9 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 582,9 dolar ve yüzde 0,85 artışla 69 bin 14,3 dolara yükseldi.
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