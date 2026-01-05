Maduro'nun yakalanmasının piyasalara etkisi: 5 Ocak’ta piyasalarda son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’ya düzenlediği hava saldırısının sonrasında altın fiyatında artış beklentileri kuvvetlendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp ABD’ye getirilmesinin ardından gözler petrol fiyatlarına çevrildi.

Operasyon sonrasında ilk tepki olarak Brent petrol fiyatı 60,75 dolara düşmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı yeni güne başlarken yüzde 0,71 düşüşle 60,32 dolara geriledi.

ABD'nin saldırısının Venezuela'nın petrol altyapısını kayda değer bir şekilde etkilemediğine dair haber akışıyla düşüş sınırlı kaldı.

GÜMÜŞ

Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN

Son dönemde tekrar yükseliş seyrine geçen ons altın, dün 4 bin 332 dolardan işlem görürken bugün 4 bin 410 dolardan işlem görüyor.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da aralık ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Bu veri aynı zamanda SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memur maaşlarına yansıyacak maaş zam artış oranını da belirleyecek.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın ise dün 5 bin 993 liradan işlem görürken, 5 Ocak 2026’da haftanın ilk iş gününde 6 bin 104 liraya yükseldi.

Gram altın: 6 bin 104 lira

Çeyrek altın: 10 bin 351 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 163 lira

Tam altın: 41 bin 400 lira

Yarım altın: 20 bin 698 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 43,0584 lira

Euro: 50,3673 lira

Sterlin: 58,1792 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlen gören para birimi Bitcoin de yüzde 1,26 artışla 92 bin 396,3 dolara yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERE KARŞIN RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

BORSA İSTANBUL'DAN HAFTALIK KAPANIŞ REKORU

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 artışla 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.