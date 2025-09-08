Enflasyondan büyümeye kadar yıl yıl OVP hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardıncısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı ekonominin üç yıllık yol haritasına göre Temel Ekonomik Büyüklük hedefleri şöyle:
BÜYÜME
GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla)
2024: 44.587
2025 (GT): 62.179
2026 (P): 77.257
2027 (P): 89.406
2028 (P): 101.397
GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla)
2024: 1.358
2025 (GT): 1.569
2026 (P): 1.658
2027 (P): 1.763
2028 (P): 1.886
Kişi Başına Gelir (GSYH, Dolar)
2024: 15.325
2025 (GT): 17.748
2026 (P): 18.621
2027 (P): 19.710
2028 (P): 20.987
GSYH Büyümesi (1)
2024: 3,3
2025 (GT): 3,3
2026 (P): 3,8
2027 (P): 4,3
2028 (P): 5,0
Toplam Tüketim (1) / Kamu (2) / Özel (2)
2024: 3,5 / 2024: 4,3 / 2024: 3.4
2025 (GT): 2,5 / 2025 (GT): 3,4 / 2025 (GT): 2,4
2026 (P): 3,3 / 2026 (P): 4,8 / 2026 (P): 3,2
2027 (P): 3,8 / 2027 (P): 5,5 / 2027 (P). 3,6
2028 (P): 4,4 / 2028 (P): 6,0 / 2028 (P): 4,1
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) / Kamu (2) / Özel (2)
2024: 2,7 / 2024: 6,4 / 2024: 2,2
2025 (GT): 4,6 / 2025 (GT): 5,0 / 2025 (GT): 4,5
2026 (P): 4,0 / 2026 (P): 2,3 / 2026 (P): 4,2
2027 (P): 4,2 / 2027 (P): 6,7 / 2027 (P): 3,9
2028 (P): 8,7 / 2028 (P): 4,4
Toplam Yurt İçi Tasarruf/GSYH / Kamu / Özel
2024: 30,1 / 2024: 0,1 / 2024: 30,0
2025 (GT): 30,6 / 2025 (GT): 0,2 / 2025 (GT): 30,4
2026 (P): 30,8 / 2026 (P): 0,3 / 2026 (P): 30,6
2027 (P): 31,1 / 2027 (P): 0,5 / 2027 (P): 30,6
2028 (P): 31,2 / 2028 (P): 0,9 / 2028 (P): 30,3
Toplam Tasarruf -Yatırım Farkı/GSYH (3) / Kamu / Özel
2024: -0,6 / 2024: -3,4 /2024: 2,8
2025 (GT): -1,4 / 2025 (GT): -3,2 / 2025 (GT): 1,8
2026 (P): -1,3 / 2026 (P): -3,1 / 026 (P): 1,8
2027 (P): -1,1 / 2027 (P): -3,0 / 2027 (P): 1,9
2028 (P): -0,9 / 2028 (P): -2,6 / 2028 (P): 1,7
Toplam Nihai Yurt İçi Talep (1)
2024: 3,3
2025 (GT): 3,0
2026 (P): 3,5
2027 (P): 3,9
2028 (P): 4,5
Net İhracatın Büyümeye Katkısı
2024: 1,0
2025 (GT): -0,3
2026 (P): 0,0
2027 (P): 0,1
2028 (P): 0,2
İSTİHDAM
Nüfus (Yıl Ortası) (4)
2024: 85 milyon 518 bin kişi
2025 (GT): 85 milyon 825 bin kişi
2026 (P): 86 milyon 447 bin kişi
2027 (P): 86 milyon 856 bin kişi
2028 (P): 87 milyon 252 bin kişi
İş gücüne Katılma Oranı
2024: Yüzde 54,2
2025 (GT): Yüzde 53,7
2026 (P): Yüzde 54,4
2027 (P): Yüzde 55,1
2028 (P): Yüzde 56,0
İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)
2024: 32.620
2025 (GT): 32.605
2026 (P): 33.336
2027 (P): 34.128
2028 (P): 35.130
İstihdam Oranı
2024: Yüzde 49,5
2025 (GT): Yüzde 49,1
2026 (P): Yüzde 49,8
2027 (P): Yüzde 50,5
2028 (P): Yüzde 51,6
İşsizlik Oranı
2024: Yüzde 8,7
2025 (GT): Yüzde 8,5
2026 (P): Yüzde 8,4
2027 (P): Yüzde 8,2
2028 (P): Yüzde 7,8
DIŞ TİCARET (GTS)
İhracat (GTS tanımlı, fob) (Milyar Dolar) (5)
2024: 261,8
2025 (GT): 273,8
2026 (P): 282,0
2027 (P): 294,0
2028 (P): 308,5
İthalat (GTS tanımlı, cif) (Milyar Dolar) (5)
2024: 344,0
2025 (GT): 367,0
2026 (P): 378,0
2027 (P): 393,0
2028 (P): 410,5
Ham Petrol Fiyatı - Brent (Dolar/Varil)
2024: 80,5 dolar
2025 (GT): 70,0 dolar
2026 (P): 65,0 dolar
2027 (P): 65,1 dolar
2028 (P): 65,6 dolar
Enerji İthalatı
2024: 59,5 milyar dolar
2025 (GT): 58,5 milyar dolar
2026 (P): 56,5 milyar dolar
2027 (P): 74,5 milyar dolar
2028 (P): 74,9 milyar dolar
Dış Ticaret Dengesi (GTS tanımlı) (5)
2024: -82,2 milyar dolar
2025 (GT): -93,2 milyar dolar
2026 (P): -96,0 milyar dolar
2027 (P): -99,0 milyar dolar
2028 (P): -102,0 milyar dolar
Dış Ticaret Hacmi / GSYH (5)
2024: Yüzde 44,6
2025 (GT): Yüzde 40,8
2026 (P): Yüzde 39,8
2027 (P): Yüzde 39,0
2028 (P): Yüzde 38,1
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Turizm Gelirleri
2024: 60,5 milyar dolar
2025 (GT): 64,0 milyar dolar
2026 (P): 68,0 milyar dolar
2027 (P): 71,0 milyar dolar
2028 (P): 75,0 milyar dolar
Seyahat Gelirleri
2024: 56,3 milyar dolar
2025 (GT): 59.5 milyar dolar
2026 (P): 61.8 milyar dolar
2027 (P): 64,5 milyar dolar
2028 (P): 68,2 milyar dolar
Cari İşlemler Dengesi
2024: -10,2 milyar dolar
2025 (GT): -22,6 milyar dolar
2026 (P): -22,3 milyar dolar
2027 (P): -20,5 milyar dolar
2028 (P): -18,5 milyar dolar
Cari İşlemler Dengesi / GSYH
2024: Yüzde -0,8
2025 (GT): Yüzde -1,4
2026 (P): Yüzde -1,3
2027 (P): Yüzde -1,2
2028 (P): Yüzde -1,0
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi
2024: 3,4 milyar dolar
2025 (GT): -5,3 milyar dolar
2026 (P): -6,0 milyar dolar
2027 (P): -6,9 milyar dolar
2028 (P): -7,5 milyar dolar
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH
2024: Yüzde 0,3
2025 (GT): Yüzde -0,3
2026 (P): Yüzde -0,4
2027 (P): Yüzde -0,4
2028 (P): Yüzde -0,4
ENFLASYON
GSYH Deflatör Artışı
2024: Yüzde 59,3
2025 (GT): Yüzde 35,0
2026 (P): Yüzde 19,7
2027 (P): Yüzde 10,9
2028 (P): Yüzde 8,9
TÜFE GSYH Deflatör Artışı
2024: Yüzde 44,4
2025 (GT): Yüzde 28,5
2026 (P): Yüzde 6,0
2027 (P): Yüzde 9,0
2028 (P): Yüzde ,0