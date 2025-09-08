Enflasyondan büyümeye kadar yıl yıl OVP hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardıncısı Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı ekonominin üç yıllık yol haritasına göre Temel Ekonomik Büyüklük hedefleri şöyle:

BÜYÜME

GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla)

2024: 44.587

2025 (GT): 62.179

2026 (P): 77.257

2027 (P): 89.406

2028 (P): 101.397

GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla)

2024: 1.358

2025 (GT): 1.569

2026 (P): 1.658

2027 (P): 1.763

2028 (P): 1.886

Kişi Başına Gelir (GSYH, Dolar)

2024: 15.325

2025 (GT): 17.748

2026 (P): 18.621

2027 (P): 19.710

2028 (P): 20.987

GSYH Büyümesi (1)

2024: 3,3

2025 (GT): 3,3

2026 (P): 3,8

2027 (P): 4,3

2028 (P): 5,0

Toplam Tüketim (1) / Kamu (2) / Özel (2)

2024: 3,5 / 2024: 4,3 / 2024: 3.4

2025 (GT): 2,5 / 2025 (GT): 3,4 / 2025 (GT): 2,4

2026 (P): 3,3 / 2026 (P): 4,8 / 2026 (P): 3,2

2027 (P): 3,8 / 2027 (P): 5,5 / 2027 (P). 3,6

2028 (P): 4,4 / 2028 (P): 6,0 / 2028 (P): 4,1

Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (1) / Kamu (2) / Özel (2)

2024: 2,7 / 2024: 6,4 / 2024: 2,2

2025 (GT): 4,6 / 2025 (GT): 5,0 / 2025 (GT): 4,5

2026 (P): 4,0 / 2026 (P): 2,3 / 2026 (P): 4,2

2027 (P): 4,2 / 2027 (P): 6,7 / 2027 (P): 3,9

2028 (P): 8,7 / 2028 (P): 4,4

Toplam Yurt İçi Tasarruf/GSYH / Kamu / Özel

2024: 30,1 / 2024: 0,1 / 2024: 30,0

2025 (GT): 30,6 / 2025 (GT): 0,2 / 2025 (GT): 30,4

2026 (P): 30,8 / 2026 (P): 0,3 / 2026 (P): 30,6

2027 (P): 31,1 / 2027 (P): 0,5 / 2027 (P): 30,6

2028 (P): 31,2 / 2028 (P): 0,9 / 2028 (P): 30,3

Toplam Tasarruf -Yatırım Farkı/GSYH (3) / Kamu / Özel

2024: -0,6 / 2024: -3,4 /2024: 2,8

2025 (GT): -1,4 / 2025 (GT): -3,2 / 2025 (GT): 1,8

2026 (P): -1,3 / 2026 (P): -3,1 / 026 (P): 1,8

2027 (P): -1,1 / 2027 (P): -3,0 / 2027 (P): 1,9

2028 (P): -0,9 / 2028 (P): -2,6 / 2028 (P): 1,7

Toplam Nihai Yurt İçi Talep (1)

2024: 3,3

2025 (GT): 3,0

2026 (P): 3,5

2027 (P): 3,9

2028 (P): 4,5

Net İhracatın Büyümeye Katkısı

2024: 1,0

2025 (GT): -0,3

2026 (P): 0,0

2027 (P): 0,1

2028 (P): 0,2

İSTİHDAM

Nüfus (Yıl Ortası) (4)

2024: 85 milyon 518 bin kişi

2025 (GT): 85 milyon 825 bin kişi

2026 (P): 86 milyon 447 bin kişi

2027 (P): 86 milyon 856 bin kişi

2028 (P): 87 milyon 252 bin kişi

İş gücüne Katılma Oranı

2024: Yüzde 54,2

2025 (GT): Yüzde 53,7

2026 (P): Yüzde 54,4

2027 (P): Yüzde 55,1

2028 (P): Yüzde 56,0

İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)

2024: 32.620

2025 (GT): 32.605

2026 (P): 33.336

2027 (P): 34.128

2028 (P): 35.130

İstihdam Oranı

2024: Yüzde 49,5

2025 (GT): Yüzde 49,1

2026 (P): Yüzde 49,8

2027 (P): Yüzde 50,5

2028 (P): Yüzde 51,6

İşsizlik Oranı

2024: Yüzde 8,7

2025 (GT): Yüzde 8,5

2026 (P): Yüzde 8,4

2027 (P): Yüzde 8,2

2028 (P): Yüzde 7,8

DIŞ TİCARET (GTS)

İhracat (GTS tanımlı, fob) (Milyar Dolar) (5)

2024: 261,8

2025 (GT): 273,8

2026 (P): 282,0

2027 (P): 294,0

2028 (P): 308,5

İthalat (GTS tanımlı, cif) (Milyar Dolar) (5)

2024: 344,0

2025 (GT): 367,0

2026 (P): 378,0

2027 (P): 393,0

2028 (P): 410,5

Ham Petrol Fiyatı - Brent (Dolar/Varil)

2024: 80,5 dolar

2025 (GT): 70,0 dolar

2026 (P): 65,0 dolar

2027 (P): 65,1 dolar

2028 (P): 65,6 dolar

Enerji İthalatı

2024: 59,5 milyar dolar

2025 (GT): 58,5 milyar dolar

2026 (P): 56,5 milyar dolar

2027 (P): 74,5 milyar dolar

2028 (P): 74,9 milyar dolar

Dış Ticaret Dengesi (GTS tanımlı) (5)

2024: -82,2 milyar dolar

2025 (GT): -93,2 milyar dolar

2026 (P): -96,0 milyar dolar

2027 (P): -99,0 milyar dolar

2028 (P): -102,0 milyar dolar

Dış Ticaret Hacmi / GSYH (5)

2024: Yüzde 44,6

2025 (GT): Yüzde 40,8

2026 (P): Yüzde 39,8

2027 (P): Yüzde 39,0

2028 (P): Yüzde 38,1

CARİ İŞLEMLER DENGESİ

Turizm Gelirleri

2024: 60,5 milyar dolar

2025 (GT): 64,0 milyar dolar

2026 (P): 68,0 milyar dolar

2027 (P): 71,0 milyar dolar

2028 (P): 75,0 milyar dolar

Seyahat Gelirleri

2024: 56,3 milyar dolar

2025 (GT): 59.5 milyar dolar

2026 (P): 61.8 milyar dolar

2027 (P): 64,5 milyar dolar

2028 (P): 68,2 milyar dolar

Cari İşlemler Dengesi

2024: -10,2 milyar dolar

2025 (GT): -22,6 milyar dolar

2026 (P): -22,3 milyar dolar

2027 (P): -20,5 milyar dolar

2028 (P): -18,5 milyar dolar

Cari İşlemler Dengesi / GSYH

2024: Yüzde -0,8

2025 (GT): Yüzde -1,4

2026 (P): Yüzde -1,3

2027 (P): Yüzde -1,2

2028 (P): Yüzde -1,0

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi

2024: 3,4 milyar dolar

2025 (GT): -5,3 milyar dolar

2026 (P): -6,0 milyar dolar

2027 (P): -6,9 milyar dolar

2028 (P): -7,5 milyar dolar

Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi / GSYH

2024: Yüzde 0,3

2025 (GT): Yüzde -0,3

2026 (P): Yüzde -0,4

2027 (P): Yüzde -0,4

2028 (P): Yüzde -0,4

ENFLASYON

GSYH Deflatör Artışı

2024: Yüzde 59,3

2025 (GT): Yüzde 35,0

2026 (P): Yüzde 19,7

2027 (P): Yüzde 10,9

2028 (P): Yüzde 8,9

TÜFE GSYH Deflatör Artışı

2024: Yüzde 44,4

2025 (GT): Yüzde 28,5

2026 (P): Yüzde 6,0

2027 (P): Yüzde 9,0

2028 (P): Yüzde ,0