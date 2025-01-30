Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 6 bin 100 lira oldu

AA

Engelli bireylerin eğitimi için 2025'te yapılacak maddi desteklerin miktarı artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1.708 lira olacak.

HAZİNE'DEN KARŞILANACAK MİKTAR

KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira

KDV hariç grup eğitimi için aylık 1.078 lira

ÖDEMELER MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine konulan ödenekten, aşan kısım ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.