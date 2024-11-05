Engellilere özel 2025 uygulanacak ÖTV'siz araç limiti belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Bu oran aynı zamanda 2025'te uygulanacak yeniden derleme oranı olarak kabul ediliyor.

Birçok konuda yeni ödemeler belirlenirken, aynı zamanda göre, 2025 engellilere özel Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV) araç limiti de böylece belli oldu.

ENGELLİLERİN ALACAĞI ARAÇ ÜST LİMİTİ YÜZDE 43,93 OLACAK

Yüzde 90 ve daha fazla engeli bulunan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ÖTV'den muaf tutulan engelli araçlarında üst limit yüzde 43,93 artacak.

ÜST SINIR 1,5 MİLYON LİRADAN 2,2 MİLYONA ÇIKIYOR

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

YARARLANMAK İÇİN YAŞ SINIRI YOK

ÖTV muafiyetli araçlardan, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar herhangi bir yaş sınırı olmadan yararlanabiliyor.

Engellinin 18 yaş altı olması ya da araç kullanamayacak engeli bulunması durumunda aracı kullanma, aile bireylerine tanınıyor.

Ayrıca yine bu kişiler, aracın alım satın işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit yakınları da bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabiliyor. Şehidin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi ÖTV muafiyetli araç hakkına sahip oluyor.

TERCİH EDİLEN ARAÇ MODELLERİ

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobiller ile 2800 cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.







