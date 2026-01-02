Türkiye’nin 2025 alışveriş tercihleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hepsiburada verilerine göre yıl boyunca teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolu en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Küçük ev aletleri kategorisinde robot süpürge, espresso makinesi ve halı yıkama makineleri öne çıktı.

Giyim kategorisinde blazer ceket, gömlek ve çorap, yıl boyunca en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldı. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi 2025’in öne çıkan ürünleri oldu.

Kullanıcıların arama davranışları incelendiğinde, marka bazında en sık aratılanlar arasında Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve Adidas öne çıktı. Klima, tablet, cep telefonu, robot süpürge, televizyon ve erkek spor ayakkabı, yıl boyunca en çok aranan ürünler arasında yer aldı. Hepsiburada’da verilen siparişlerin yüzde 82’si iş ortakları tarafından karşılandı.

KÜÇÜK EV ALETLERİNDE YENİ GÖZDE: HALI YIKAMA MAKİNESİ

Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri, 2025 yılında da Hepsiburada kullanıcılarının alışveriş listelerinde üst sıralardaki yerini korudu. Robot süpürgeler ve espresso makineleri popülerliğini sürdürürken, bu yılın dikkat çeken çıkışı halı yıkama makineleri oldu. Ev bakımına yönelik artan ilgiyle birlikte halı yıkama makineleri, kategorinin en çok tercih edilen yeni ürünleri arasında öne çıktı.

TEKNOLOJİDE LİDERLİK: CEP TELEFONU

2025 yılı boyunca teknoloji, Hepsiburada’da kullanıcıların en çok yöneldiği kategorilerden biri oldu. Cep telefonu, tablet ve oyun konsolları, hem günlük kullanım hem de eğlence ve çalışma ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde öne çıktı.

MODA VE KOZMETİKTE GÜNLÜK TERCİHLER ÖNE ÇIKTI

Giyim ve kozmetik kategorileri, yıl boyunca kullanıcıların alışverişlerinde ön planda yer aldı. Geçen yıl rahatlık odaklı tercihler belirleyici olurken, bu yıl formal giyim ürünlerine olan ilgi arttı. Blazer ceket, gömlek ve çorap en çok talep gören ürünler arasında yer aldı.

Kozmetikte ise kullanıcıların tercihi büyük ölçüde günlük bakım ürünlerinde yoğunlaştı. Nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi listenin başında yer aldı. Güneş kremleri popülerliğini korurken; maskara ve nemlendirici kremler öne çıkan yeni ilgi alanları oldu.

TÜRKİYE’NİN 2025 ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI

Yıl genelinde platform üzerinden en fazla alışveriş yapan iller, üç büyük ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış performansı açısından ise Kocaeli, Çorum ve Bursa en yüksek satış hacmine ulaşan şehirler olarak dikkat çekti.

Sipariş hacmi en yoğun dönem Kasım ayı olurken, onu Ekim ve Eylül izledi. Kullanıcılar alışverişlerini ağırlıklı olarak 20.00–23.00 saatleri arasında gerçekleştirdi. Yıl boyunca en çok sipariş verilen gün 11.11 olurken, ortalamada en yoğun gün pazartesi oldu. 2025 yılının ilk siparişi İstanbul’dan verilen bir kadın cüzdanı oldu.

PREMİUM ÜYELER ALIŞVERİŞ HACMİNİN MERKEZİNDE

Premium üyeler, 2025’te verilen tüm siparişlerin yüzde 70’ini oluşturdu. Diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 68 daha sık alışveriş yapan Premium kullanıcıları, yıl boyunca toplamda 4 milyar TL’nin üzerinde tasarruf etti. Premium üyelerin favori kategorileri sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim ürünleri oldu.

HEPSİJET: TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KESİNTİSİZ OPERASYON

HepsiJET, 2025 yılı boyunca yaklaşık 120 milyon kargoyu sahiplerine ulaştırdı. Bir günde en fazla 735 bin sipariş teslim edilirken, yılın en hızlı teslimatı yalnızca 39 dakikada gerçekleşti.