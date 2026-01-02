Türkiye’nin dijital geleceğinde 5G odaklı vizyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2025 yılını güçlü altyapı yatırımları, öncü 5G çalışmaları ve teknoloji üretme vizyonuyla tamamlarken; 2026’yı 5G ile iletişimde dönüşümün yılı haline getirmek için stratejik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Telekom’un dijital geleceğin ve 5G ekosisteminin temelini oluşturan güçlü fiber altyapısı, 2025 yılı itibarıyla 535 bin kilometreye; fiber hane kapsaması ise 34,3 milyona ulaştı.

2050’YE UZAYAN İMTİYAZ, 2030 HEDEFLERİ

Milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstlenen Türk Telekom, Türkiye’nin her köşesini yeni nesil altyapılarla birbirine bağlarken yerli ve milli ürünler geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni yıla girerken değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 2025’i güçlü altyapı yatırımlarıyla tamamladıklarını, 2026’yı ise 5G ile iletişimde dönüşümün yılı yapma vizyonuyla karşılayacaklarını belirtti:

Ülkemizin her köşesini fiberle birbirine bağlayarak dijital geleceği bugünden inşa ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön verirken, teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 2025, ülkemizin dijital geleceği açısından kritik eşiklerin aşıldığı bir yıl olurken; sabit hizmetler imtiyazımızın 2050’ye kadar uzatılmasıyla stratejik bir adım attık. Bu kapsamda, 2030’a kadar fiber erişimimizi 37 milyon haneye, fiber abone sayımızı 17 milyona çıkararak bağlantı hızını yedi kat artırmayı hedefliyoruz.



2005’ten bu yana dijitalleşme yolunda yaptığımız yatırımlar 22 milyar doları aştı. Bugün 81 ili saran 535 bin kilometrelik fiber altyapımız 34,3 milyon haneye ulaşıyor. Fiberle bağlı baz istasyonu oranımızı yüzde 58 seviyelerine taşıyarak 2030 hedeflerini şimdiden yakaladık.

5G’DE YERLİ ÇÖZÜMLER, KÜRESEL HEDEF