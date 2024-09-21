EPDK, 2025'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini açıkladı EPDK, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde 5'i olarak kararlaştırıldı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde 5'i olarak belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesi netleşti.

1 OCAK 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE

EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)