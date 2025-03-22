EPDK, bazı dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemelerini erteledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) , 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme kararı aldı.

EPDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Kurul kararı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ÖDEMELER ERTELENDİ TEMERRÜT FAİZİ DE ALINMAYACAK

Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmamasına karar verildi.