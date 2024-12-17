EPDK, gelecek yıl için elektrik serbest tüketici limitini açıkladı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), lisans sahibi tüzel kişilerin 2025 için lisansına kayıtlı elektrik üretim miktarının piyasada satabileceği oranını yüzde 50 olarak açıkladı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 2025 takvim yılı elektrik serbest tüketici limiti ise 750 kWh olarak belirlendi.

ELEKTRİKTE SERBEST TÜKETİCİ LİMİTİ: 750 KWH

EPDK kararlarına göre ayrıca, elektrik piyasasında serbest tüketici limiti 2025 yılında 750 kWh olarak uygulanacak.

2025 YILI GELİR PAYI BEDELİ TON BAŞINA 8,35 TL

Diğer bir karar kapsamında sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 2025 yılı gelir payı bedeli ton başına 8,35 TL olarak hesaplandı.