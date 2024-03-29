EPDK: Konutlarda gaz tüketimi yüzde 16,14 arttı EPDK'nın raporuna göre, Türkiye'de toplam doğalgaz tüketimi ocakta, yıllık bazda yüzde 2,80 artarak yaklaşık 6 milyar 259 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı.

Bu raporda doğalgaz ihracatı, ithalatı, konutların kullanımı gözler önüne serildi.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 6 milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu.

Doğalgaz ithalatın 4 milyar 430 milyon 64 bin metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 89 milyon 6 metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Doğalgaz ithalatı yüzde 7,8 arttı

Böylece toplam doğalgaz ithalatı, bu dönemde yüzde 7,8 artarak 6 milyar 519 milyon 70 bin metreküp oldu.

En fazla ithalat Rusya'dan

En fazla doğalgaz ithalatı ocakta 2 milyar 781 milyon 54 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 877 milyon 74 metreküp ile Azerbaycan, 871 milyon 27 metreküp ile İran takip etti.

Bu dönemde ABD'den 1 milyar 44 milyon 60 bin metreküp LNG ithal edildi.

Doğalgaz tüketimi yükseldi

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi ocakta, yıllık bazda yüzde 2,80 artarak yaklaşık 6 milyar 259 milyon 88 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 23 arttı

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 23 artışla 1 milyar 259 milyon 60 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 48,33 azalarak 638 milyon 89 bin metreküpe düştü.

Konutlarda gaz tüketimi yüzde 16,14 arttı

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 16,14 artarak 3 milyar 266 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı yükseldi

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,86 artışla 5 milyar 221 milyon metreküpe yükseldi.

Doğalgaz stokunun 5 milyar 14 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 220,15 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)