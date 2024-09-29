EPDK: LPG ithalatı temmuzda yıllık yüzde 7,13 azaldı EPDK, temmuz ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı. Buna göre LPG ithalatı da ihracatı da gerileme gösterdi.

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, sektörün içinde bilindiği durum rakamlarla gözler önüne serildi.

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,13 azalarak 306 bin 937 ton oldu.

Temmuz ayında rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Ruanda ve İtalya'dan ithalat yapıldı.

LPG İHRACATI

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 52,65 azalarak 17 bin 957,70 ton oldu.

İhracat, Almanya, Lübnan, Ukrayna, KKTC, Singapur ve Türkiye serbest bölge olmak üzere 6 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG ÜRETİMİ

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 18,64 artarak 87 bin 573,66​​​​​​​ ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 377 bin 464,28 ton olarak hesaplandı.

SATIŞLARDA OTOGAZ BİRİNCİ SIRADA

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 83,67 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,84 ile tüplü LPG ve yüzde 2,50 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)