ING'den Merkez Bankası faiz tahmini: 150 baz puan indirim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi.

FAİZ BİR YILDA YÜZDE 42,5'E DÜŞTÜ

Temmuz 2025'ten itibaren 650 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'e düşürdü.

OCAK AYINDA İLK TOPLANTI YAPILACAK

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler, TCMB'nin ocak ayında yapacağı yılın ilk Para Politikası Kurulu'na (PPK) çevrildi.

2026 yılının ilk PPK toplantısı 22 Ocak tarihinde yapılacak. PPK, mayıs ve kasım ayları hariç 2026 yılında toplamda 8 kez toplanacak.

100-150 BAZ PUAN İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Enflasyon verilerinin ardından Hollanda merkezli bankacılık devi ING, TCMB'nin 150 baz puan faiz indirimine gidebileceğini işaret ederek, "Ancak, bankanın süregelen enflasyon risklerini de dikkate alarak 100 baz puanla daha ihtiyatlı bir faiz indirimi kararı alması da mümkün." ifadelerine yer verildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türk Lirası'nda kademeli reel değer artışının devam etmesi bekleyen ING, asgari ücret artışının enflasyona etkisinin 2,2 ila 3,2 puan arasında olacağı belirterek yıllık TÜFE'nin yüzde 22 civarında olacağını belirtiyor.