2026-2027 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerinde zam tavanı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, özel okullarda 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde uygulanabilecek tavan zam oranları belli oldu.

Aralık ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 olarak açıklanırken yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Öte yandan Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0,75 artarken; yıllık yüzde 27,67 oldu.

Böylece yeni kayıtlar ve kademe başlangıç sınıfları, aynı okulda eğitimine devam eden öğrenciler ve yan hizmetler için geçerli olacak tavan artış oranları netlik kazandı.

YENİ KAYITLAR İÇİN TAVAN ZAM ORANI: YÜZDE 43,92

Yasal düzenlemeye göre özel okullarda 1. sınıf, 5. sınıf, 9. sınıf gibi yeni kademe başlangıçlarda ve yeni kayıtlarda zam oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının alınarak 1,5 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor.

Açıklanan güncel verilere göre yapılan hesaplama sonucunda, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde yeni kademe başlangıçları için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,92 oldu.

DEVAM EDEN KAYITLARDA ZAM ORANI: YÜZDE 30,74

2025 yılında gerçekleşen verilerin formüle uygulanmasıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için özel okullar ücretlerine yüzde 30,74 zam yapabilecekler. Bu oran aynı kurumda eğitimine devam edecek öğrenciler için geçerli olacak zam oranını yansıtıyor.

YAN HİZMETLER İÇİN ZAM ORANI: YÜZDE 29,28

Özel okullar yalnızca öğrenim ücreti değil; yemek, kahvaltı, pansiyon, kıyafet, kitap-kırtasiye, uluslararası diploma, etüt ve benzeri hizmetler için de ücret belirliyor.

Eğitim dışında kalan hizmetlere yapılacak tavan zam oranı ise önceki yılın ÜFE ve TÜFE toplamının ikiye bölünmesi ile belirleniyor.

Buna göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ek hizmetlere yapılan tavan zam oranı yüzde 29,28 olacak.