EPDK'dan 66 şirkete soruşturma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), arz-talep dengesini sağlamadıkları gerekçesiyle 66 enerji şirketi hakkında soruşturma başlattı. Kurum, şirketlerden konuyla ilgili açıklama talep ederken, lisans iptaline kadar varabilecek yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.

LİSANS İPTALİ DE GÜNDEMDE

Bloomberg’in haberine göre EPDK, 66 şirkete gönderdiği mektupta 2020-2024 yılları arasında verilen üretim talimatlarına neden uyulmadığını sordu. Mektupta, inceleme sonucunda para cezası, idari yaptırımlar ve lisans iptali gibi yaptırımların uygulanabileceği kaydedildi.

ETKİLENEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamındaki şirketlerin büyük bölümünün doğalgaz ve hidroelektrik santralleri olduğu, elektrik santrallerinde ise talimatlara uyulmama oranının arttığı aktarıldı. Bu durumun, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) dengeleme maliyetini yükselttiğine dikkat çekildi.

TALİMATLARA UYULMADI

Resmi kaynaklara göre şirketler, TEİAŞ’ın arz güvenliğini sağlamak için verdiği “yük al” (YAL) ve “yük at” (YAT) talimatlarına uymadı. EPDK ise söz konusu incelemenin rutin bir uygulama olduğunu bildirdi.

SEKTÖRDEN TEPKİ

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) ise bu ay EPDK’ya gönderdiği yazıda, üretimin artırılması ya da azaltılmasına yönelik talimatların çoğu zaman uygulanabilir olmadığını vurguladı.