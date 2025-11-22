EPDK'dan doğalgaz dağıtım şirketlerine yeni tarife düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ ile Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin 2022-2026 yıllarını kapsayan perakende satış tarifeleri revize edildi.

Yeni kararlarla birlikte her iki şirket için yatırım tavanları güncellenirken, bazı yıllar için ilave yatırım limitleri de belirlendi.

2022-2026 DÖNEMİ İÇİN

Buna göre, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2022-2026 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 29 Eylül 2022 tarihli kurul kararı revize edildi.

Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin yatırım tavanı 2022 için 33 milyon 660 bin 46 lira, 2023 için 26 milyon 720 bin 256 lira, 2024 için 33 milyon 128 bin 207 lira, 2025 için 12 milyon 526 bin 541 lira ve 2026 için 24 milyon 393 bin 785 lira olarak belirlendi.

Ayrıca şirket için 2025 için 4 milyon 824 bin 856 lira, 2026 için de 8 milyon 960 bin 447 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.

PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE YÖNELİK ALINMIŞ KARAR

EPDK'nin diğer Kurul kararı kapsamında, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2022-2026 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 29 Eylül tarihli karar da revize edildi.

Buna göre, şirketin yatırım tavanı 2022 için 49 milyon 828 bin 332 lira, 2023 için 35 milyon 830 bin 447 lira, 2024 için 38 milyon 780 bin 306 lira, 2025 için 24 milyon 489 bin 248 lira ve 2026 için 24 milyon 154 bin 452 lira olarak belirlendi. Ayrıca şirket için 2025 için 22 milyon 339 bin 444 lira, 2026 için de 40 milyon 595 bin 519 lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.EPDK, bazı doğalgaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerini ve yatırım tavanlarını yeniden düzenledi. Aksa Gümüşhane Bayburt ile Aksa Siirt Batman'ın 2022-2026 dönemine ilişkin tarifelerinde revizyona gidildi.