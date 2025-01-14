EPDK'dan kaçak elektrik tespitinde yeni yöntem

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Kaçak elektriği önlemek için sahada karşılaşılan oyun ve engeller teknolojinin yardımı ile aşılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketici hizmetlerine yeni düzenlemeler getirdi.

Bu düzenlemelerin kapsamında serbest tüketicilere, tedarikçilerle ikili anlaşmalar için platform kurma, perakende satış sözleşmesinin kurulum sürecinde düzenleme, güvence bedeline ilişkin düzenlemeler ve kaçak elektrik tespitinde yeni yöntem bulunuyor.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAÇAK ELEKTRİK TESPİTİNDE YENİ YÖNTEM

Kaçak elektrik tespitindeki yeni yöntem kapsamında diğer enerji kayıtlarından destek alınacak. Tüketicinin sayaca müdahale etmesinin önüne geçilecek. Sahada engellenen ekip, uzaktan tespit yapabilecek.

DİĞER ŞEBEKELERİN BİLGİLERİNDEN YARARLANILACAK

Yapılan değişiklikle, kaçak elektrik tespit ve tahakkuk işlemleri için su, doğalgaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek.

TÜKETİCİNİN MÜDAHALE EDEMEYECEĞİ BİR SAYAÇ TAKILACAK

Mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin kullanım yerindeki sayaç dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.

KAÇAK TESPİTİNİN ENGELLENMESİ HALİNDE UZAKTAN OKUMA YAPILABİLECEK

Ayrıca, kaçak elektrik tespiti için sahaya girilmesinin engellenmesi ve ilgili durumun tarih ve konum bilgisi içerecek şekilde fotoğraf veya video ile kayıt altına alınması halinde, kaçak tespit ve tahakkuk işlemleri için dağıtım şebekesinde kullanılan uzaktan okuma ve izleme sistemi gibi teknolojik imkanlar kullanılabilecek.

Bu durumda, sahada tespit yapıldığında gerekli düzeltmeler dağıtım şirketi tarafından yapılabilecek.

ELEKTRİK KESİLECEK

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, sadece ölçüm sistemine müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesinin engellendiğinin tespiti halinde, hatalı bağlantılar düzeltilir ve EK-5’te yer alan kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenerek kullanım yerinin elektriği kesilir.

BİLDİRİMDE TUTUNAK ŞARTI ARANMAYACAK

Bu madde kapsamında düzenlenen tüm tutanakların bir örneği kullanım yerine bırakılır. Kullanım yerine bırakılmasının mümkün olmadığı hallerde, tutanaklar ilgili kullanım yerine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir.

İletişim bilgilerinin bulunması halinde kısa mesajla bilgilendirme yapılır. Ardışık iki fatura döneminde kaçak tespiti yapılan kullanıcı için oluşturulan tutanağın bildirim şartı aranmaz.

"TÜKETİMİ DÜŞÜK" TANIMI DEĞİŞTİ

Buna göre, yönetmelikte, "tüketimi düşük" ibareleri "yıllık tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan" şeklinde değiştirildi. Tüketimi düşük serbest tüketici tanımı, yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler için kullanılıyordu. Yapılan değişiklikle bu tanım, yönetmelikten kaldırıldı.