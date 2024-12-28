EPDK'nın elektrik piyasası kararı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Konuya ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

ONAY BAŞVURULARI, DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ

Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ BELİRLENDİ

İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-Devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.