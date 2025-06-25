Ertuğrul Gazi, 4 yılda 8,5 milyar metreküp gazlaştırdı

Türkiye'nin Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Ertuğrul Gazi, 2021'den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, 4 yıldır hizmet veren Ertuğrul Gazi FSRU'un özellikleri hakkında bilgi verildi.

“4 YILDA 8,5 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BORU HATLARINA ENJEKTE EDİLDİ”

BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde bulunan Ertuğrul FSRU ile ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

2021'den bu yana kesintisiz olarak işletmede olan gemimiz bugüne kadar 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaparak tek başına büyük bir başarıya imza attı. Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi 4 yaşında. 4 yılda 8,5 milyar metreküp doğalgaz ulusal boru hatlarına enjekte edildi.

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