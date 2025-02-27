Erzincan’da 60 bin kuzu küplenecek

İHA

Erzincan’da, kuzu doğumları devam ederken aynı zamanda kuzuları küpleme çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yeni doğan kuzulara yönelik küpeleme çalışmaları, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekiplerince, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde yürütülmeye devam ediyor.

60 BİN KUZUNUN DOĞMASI BEKLENİYOR

69 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bu sezon 60 binin üzerinde kuzunun doğması bekleniyor.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı ekipleri, ilçe genelinde bakanlık talimatları doğrultusunda küçükbaş hayvanlarda küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"KÜPE TAKILMASI ZORUNLU"

Kuzu ve oğlaklarda doğumdan itibaren 6 ay içerisinde, eğer hayvanlar işletmeden ayrılacaksa da ayrılmadan önce mutlaka küpe takılması gerekiyor.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yayla çıkışı öncesinde küpeleme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.