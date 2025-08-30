Erzincan'da silajlık mısır üretimi besiciye kazanç sağlıyor

Yem bitkisi üretiminin artmasıyla hayvancılık maliyetleri düşüren bir unsur.

Erzincan'da çiftçiler üretim maliyetlerini azaltarak gelirini yükseltiyor.

Erzincan Ovası'nın bereketli topraklarında üretimi her yıl artan silajlık mısır, hayvancılığı güçlendiriyor ve besiciye kazanç sağlıyor.

BAKANLIK DESTEKLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ve teşvikleriyle kent genelinde silajlık mısır üretimi yapılan alan, geçen yıla göre 4 bin dekar arttı.

Bu yıl 30 bin dekarlık alanda silajlık mısır üretimi yapılan kentte, yem bitkisi üretimiyle hayvancılık maliyeti düşüyor.

BESİCİLERE EKONOMİK KAZANÇ

Yaklaşık 117 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan bulunduğu kentte üretilen silajlık mısır, hayvansal üretimde kaliteyi artırmanın yanı sıra besicilere de ekonomik kazanç sağlıyor.

"YEM MATERYALİNİN UYGUN FİYATA TEMİNİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, Erzincan’ın hayvancılık açısından Doğu Anadolu’nun önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi. Kentte yaklaşık 117 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Koçaker, şöyle konuştu: