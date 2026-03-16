Erzincan'dan iki yöresel lezzet 'Slow Food Ark of Taste' listesinde

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden ikisi, endüstriyel uluslararası tarım, iklim değişikliği ve değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle kaybolma riski taşıyan geleneksel, yerel ve kültürel öneme sahip gıdaların kataloğuna girdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'ın iki yöresel lezzetinin uluslararası gastronomi platformunda tescillendiğini duyurdu.

KUDAKA, Erzincan'da üretilen Erzincan tulum peyniri ve Cimin üzümünün uluslararası lezzet etiketi "Slow Food Ark of Taste" platformuna kabul edildiğini bildirdi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, başvuru sürecinin amacı, Erzincan'ın üretim kültürü, biyolojik çeşitliliği ve geleneksel üretim bilgisinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanması ve korunması olarak belirtildi.

Değerlendirme süreci sonrası Erzincan tulum peyniri ve Cimin üzümü, platform tarafından tescillendi.

İKİ ÜRÜN DE ERZİNCAN'IN KÖKLÜ MİRASI

Açıklamada, ürünlerin Erzincan'ın köklü gastronomi mirasını temsil ettiği vurgulanarak, "Yüksek rakım ve zengin meralara dayalı hayvancılık geleneğinin ürünü Erzincan tulum peyniri ve kendine özgü aroması ile mikroklima şartlarıyla öne çıkan Cimin üzümü, artık küresel düzeyde korunması gereken gastronomik miras ürünleri arasında yer alıyor." denildi.

"ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZÜN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

KUDAKA, yerel değerlerin tescili, korunması ve tanıtılması çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve "Yerelden küresele uzanan bu başarı, bölgemizin zengin mutfak kültürünün güçlü bir göstergesidir." ifadelerine yer verdi.