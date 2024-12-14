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Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı. Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre bu illerde bugün de yoğun kar yağışı sürecek.