Eskişehir bu sezon altın yerine gümüş tercih ediliyor

Eskişehir bu sezon altın yerine gümüş tercih ediliyor

Altın fiyatlarının artması ve vatandaşın alım gücünün azalması takı ve hediye seçeneklerinde gümüşü ön plana çıkardı.

Kış aylarında müşteri bulmakta zorlanan gümüşçüler, hava sıcaklıklarının artması ve düğün sezonunun başlamasıyla canlanmaya başladı.

Kış aylarında normalde iş yoğunluğu olmayan gümüşçülerde durumlar tersine döndü. Düğün hazırlıklarının da başlamasıyla geçtiğimiz yıllarda sakin geçen zamanlarda gümüşçülerde yoğunluk oluştu. Vatandaş düğün hazırlığını yaparken altın yerine gümüşe yöneldi.

"MALİYET FARKI BÜYÜK"

Eskişehir’de uzun yıllardır gümüşçülük yapan Meryem Ercan, alyans, gerdanlık, set gibi ürünlerde altın ile gümüş kıyaslandığında maliyet olarak çok büyük farkların çıktığını söyledi.

“VATANDAŞ ALTIN YERİNE GÜMÜŞE YÖNELDİ”

Bundan dolayı vatandaşın düğün hazırlığını bile gümüşle yaptığını belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Hem döviz kurları hem ham maddeye gelen zamlar hem de kaplaması olan rodyuma gelen zamlar gümüş fiyatlarını artırdı. Normal şartlarda kış aylarında işlerimiz sakin olurdu. Fakat bu yıl kış aylarında da yoğunluk vardı. Gümüş fiyatları artsa da altın fiyatları daha da çok arttı. Vatandaş altın yerine gümüşe yöneldi.





DÜĞÜN İÇİN GÜMÜŞ SATIN ALINIYOR

Düğün için yapılan alışverişler de arttı. Altın alyans yerine artık gümüş alyans tercih ediyorlar. Altın alyansın çifti 8 ile 10 bin lira arası değişirken gümüşte 500 ile 700 lira arasında değişiyor. Gerdanlıklarda da durum bu şekilde seyredir. Altın gerdanlıklar 20 bin lira civarındayken gümüş gerdanlıkları ve setleri bin ile 1.500 lira arasında satıyoruz. Altın yerine gümüş almak onda birinden daha düşük fiyata geliyor. Vatandaş düğün hazırlığında dahi gümüşe yöneldi.”