Eskişehir’de ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 7 liraya çıktı

AA
Eskişehir'de ekmeğe maliyet artışları nedeniyle zam geldi.
Eskişehir Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Eskişehir’de ekmeğin fiyatı yükseldi.
Kararın 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.
5 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı 7 liraya yükseldi
Güncellenen fiyatlar ile birlikte, 5 liradan satılan 200 gram ekmek 7 lira, 230 gram ekmek ise 8 liradan satılacak.
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