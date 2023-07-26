Eskişehir’de ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 7 liraya çıktı
AA

Eskişehir'de ekmeğe maliyet artışları nedeniyle geldi.

Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Eskişehir’de ekmeğin fiyatı yükseldi.

Kararın 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

5 liradan satılan 200 gram ekmek fiyatı 7 liraya yükseldi

Güncellenen fiyatlar ile birlikte, 5 liradan satılan 200 gram 7 lira, 230 gram ekmek ise 8 liradan satılacak.

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