Esnaf, bayram alışverişinden 120 milyar liralık ciro bekliyor

AA

Bayramlar, esnaf için satışın artması açısından önemli dönemler.

Çünkü aile ziyaretleri ve tatil planları, yeni ayakkabı-kıyafet alımı, kahve ve şekerleme satın almak sebebiyle harcamalar arttı.

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, özellikle gıda ve giyim ürünleri satan mağazalarda bayram alışverişi heyecanı yaşanırken esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı.

"TÜKETİCİ TALEPLERİ BAYRAMLARDA ARTIYOR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu dönemlerde birçok sektörde alışveriş yoğunluğu yaşandığını dile getirerek şu açıklamada bulundu:

Süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller, hurma, sebze ve meyve, pastırma, tatlı, şekerleme, kuruyemiş gibi ürünlere talebin arttığını görüyoruz. Son günlerde pastanelerden marketlere, kasaplardan bakkallara kadar tüm sektörlerde hareketlilik yaşanıyor.

120 MİLYAR LİRA CİRO BEKLENTİSİ

Palandöken, bayramlarda yeni kıyafet satın alma alışkanlığının devam ettiğinin altını çizerek, bu nedenle konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe de yoğunluk yaşandığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

Bayramda en fazla hareketliliğin gıda ve giyim sektörlerinde yaşanacağını öngörüyoruz. Bu dönemde 100-120 milyar liralık ciro beklentimiz var. Umuyoruz ki bu bayram da hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için bereketli, bol kazançlı ve mutlu bir dönem olur. Ayrıca, artan alışveriş hareketliliği nedeniyle, merdiven altı ve kalitesiz ürünler piyasada daha fazla yer bulabilir. Tüketiciler fiyatı normalin çok altında olan ürünlere karşı temkinli olmalı, aldıkları ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve sertifikalarına mutlaka bakmalı.

"BU HAFTA GİDEREK ARTAN SATIŞ İVMESİ GÖRECEĞİZ"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba da bayramların esnafın en fazla satış yaptığı dönem olduğunu belirterek, "Bu hafta satışlarda artış olacağını düşünüyoruz. Sezondan kaynaklı hem yazlık hem de kışlık ürünleri birlikte satacağız." dedi.

"YENİ SEZON ÜRÜN FİYATLARI FAZLA ARTMADI"

Yeni sezonda ürün fiyatlarında çok fazla artış olmadığını anlatan Akbaba, şunları kaydetti: