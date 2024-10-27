Esnaf kamu borçlarının yapılandırmasını istiyor

DHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, en son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL'nin tahsil edildiğini hatırlattı.

Yüksek enflasyon ikliminde esnaf ve sanatkarların rahat bir nefes alabilmesi için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, şöyle konuştu:

Enflasyona bağlı olarak girdi maliyetlerindeki artış esnaf ve sanatkarlarımızı oldukça zorluyor. Bir taraftan artan iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıta ve enerji kalemlerine gelen zamlar, işçi giderleri vs. derken esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edilmişti. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de vatandaşımız ve esnafımız rahat bir nefes alır.

"YAPILANDIRMA ESNAFA FİNANSAL RAHATLAMA SAĞLAR"

Yüksek enflasyonun piyasaların dengesini bozduğunu söyleyen Palandöken, öte yandan, esnafın finansmana ulaşmasının da gittikçe zorlaştığının altını çizerek şöyle konuştu: