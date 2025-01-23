Et ve Süt Kurumu’ndan Ramazan öncesi fiyat düzenlemesi

İHA

Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların uygun fiyatlı kırmızı ete erişimini sağlamak amacıyla bir dizi önlem alındığını duyurdu.

Kurum, piyasadaki fiyat artışlarını kontrol altına almak için çalışmalarını hızlandırdı.

FAHİŞ FİYATA KARŞI 40 BİN CANLI HAYVAN ALINACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fahiş fiyat artışlarını engellemek adına, TİGEM işletmelerindeki mevcut kasaplık canlı hayvanların yanı sıra, Ramazan ayının başlangıcına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki gerçekleştirilecektir.

UYGUN FİYATLARLA DAĞITILACAK

Kesimi yapılan etlerin halka nasıl ulaştırılacağına ilişkin detaylar da paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı: